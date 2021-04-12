Firari FETÖ hükümlüsü saklandığı evde yakalandı

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Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)MUĞLA'da, Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Saliha Çimen yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çimen, tutuklandı.

Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekibi, FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Saliha Çimen'in ilçede olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma ekiplerince, Taşyaka Mahallesi'nde bulunan eve düzenlenen operasyonda Çimen, yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Saliha Çimen tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2021-04-12 18:51:22



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