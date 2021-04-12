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Firari FETÖ hükümlüsü saklandığı evde yakalandı

DHA

Firari FETÖ hükümlüsü saklandığı evde yakalandı


Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)MUĞLA'da, Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Saliha Çimen yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çimen, tutuklandı.
Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekibi, FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Saliha Çimen'in ilçede olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma ekiplerince, Taşyaka Mahallesi'nde bulunan eve düzenlenen operasyonda Çimen, yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Saliha Çimen tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2021-04-12 18:51:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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