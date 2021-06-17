Bodrumspor'un Deniz Kadah ısrarı

Bakan Koca, "750 bin kişi bugün" dedi ve açıkladı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



BODRUM, (DHA) Misli.com 2'nci Lig'de yeni sezon öncesi Olcay Şahan, Mehmet Akyüz ve Serdar Özkan ile görüşmelerini sürdüren Bodrumspor, TFF 1'inci Lig Play-Off şampiyonu Altay'la yollarını ayırmaya hazırlanan Deniz Kadah'la temaslarını hızlandırdı. Gelecek sezon zirveyi hedefleyen yeşil-siyahlılar deneyimli oyuncuya teklifini iletti ve cevap beklemeye başladı. Kurmayların Deniz transferinde ısrarcı olduğu, transferi bitirmek için yoğun çaba harcadığı bildirildi. Deniz'in de iddialı bir ekip kurulması durumunda Bodrumspor formasını giyebileceği vurgulandı. Geçen sezon Altay'da 15 maça çıkan 35 yaşındaki futbolcu 4 gol attı.DHA-Spor Türkiye-Muğla BODRUM

2021-06-17 11:36:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.