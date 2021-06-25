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Bodrum’un yeni otogarı hizmete girdi Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum’un Torba Mahallesi’nde 31 dönüm arazı üzerine inşa edilen yeni otogar hizmete girdi.

İHA

Bodrum’un yeni otogarı hizmete girdi Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum’un Torba Mahallesi’nde 31 dönüm arazı üzerine inşa edilen yeni otogar hizmete girdi.

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Bodrum’da, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yeni otogar hizmete girdi. Bodrum Torba kavşağında 30 bin 759 metrekare arsa üzerinde yapımı tamamlanan otogar 74 milyon liraya mal oldu.
Elektrikli araçlar şarj edilebilecek
Bodrum Torba kavşağında hizmete giren yeni otogar, çatısında bulunan güneş panelleri sayesinde kendi enerjisini üretecek. İnşaat alanı 17 bin 117 metrekare olan otogarda şehirlerarası otobüs peron sayısı 21, minibüs peron sayısı 45, minibüs depo peron sayısı 10, açık otopark sayısı 157 araç, kapalı otoparkı 19 araç ve engelli otoparkı da 8 araç olarak tasarlandı. Türkiye’de ilk kez bir otogarda elektrikli araçların şarj edilebileceği 6 ayrı istasyon bulunuyor. Yeni otogarın konumu dolayısıyla özellikle yaz aylarında trafik yoğunluğu yaşanan İlçede şehirlerarası toplu taşıma araçlarından kaynaklanan yoğunluğun azaltılması amaçlanıyor.
Bodrum’da yapımı tamamlanan otogarın faaliyete girmesi nedeniyle İlçenin önemli bir eksiğinin ortadan kalktığını vurgulayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla’nın dünyaya açılan kapısı olan Bodrum’a yakışan bir otogar olduğunu belirtti. Başkan Gürün,“ Bodrum sadece Türkiye’nin değil dünyanın sayılı turizm merkezlerinin başında geliyor. Muğla güneşlenme süresi bakımından Türkiye ortalamasının üzerinde bir şehir. Bodrum Otogarı çatısındaki güneş panelleri sayesinde kendi enerjisini üretiyor. Büyükşehir Belediye’mizin Muğla genelinde kurduğu güneş panellerinin en büyüğü Bodrum Otogarı çatısındaki güneş panelleridir. 640 kwh gücündeki panellerle tükettiği enerjiyi ve fazlasını çatısında üretecek. Geleceğin teknolojisi olacak elektrikli araçlar için de Türkiye’de ilk kez bir otogarda elektrikli araçların şarj edilebileceği 6 ayrı istasyonumuz Bodrum otogarımızda var. Eski otogarın Bodrum ilçemizin en işlek yerinde olması nedeniyle yaşanan trafik sıkışıklığı da yeni otogarımızın faaliyete girmesiyle bir nebze olsun rahatlayacak. Bodrum ilçemizde başlattığımız alt yapı, liman, yaşam merkezi, otogar gibi dev yatırımları tek tek hayata geçirmenin mutluluğunu, bu güzel şehre hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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