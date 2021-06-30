Milas'ta orman yangını çıktı

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Cavit AKGÜN/MİLAS (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Milas'ın Alatepe Mahallesi Kocayer mevkiindeki ormanlık alanda, bugün saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda orman ekibi sevk edildi. Orman işçileri ile arazözler karadan, 5 helikopter ise havadan alevlere müdahale ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Milas Cavit AKGÜN

2021-06-30 16:48:45



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