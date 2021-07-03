Hırsızlık şüphelilerinden biri tutuklandı Muğla'nın Fethiye ilçesinde hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, şüphelilerin F.K, G.K. ve S.U olduğunu belirledi.

İzmir'den kiraladıkları araçla çevre il ve ilçelerde de çok sayıda hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheliler, Göcek Mahallesi'ndeki bir apartta gözaltına alındı.

Araçta ve apartta yapılan aramada,1500 lira, çok sayıda ziynet eşyası, 3 cep telefonu, 2 altın saat, yapancı ülkelere ait bir miktar para ile hırsızlık için kullanıldığı değerlendirilen el aletleri ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.U. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer iki şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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