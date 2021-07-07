Memleket Partisi Marmaris İlçe Yönetimi basın toplantısı ile tanıtıldı

Memleket Partisi'nin Marmaris İlçe Teşkilatı yönetimi basın toplantısı düzenleyerek yönetim kadrosunu ve hedeflerini açıkladı.

Memleket Partisi Marmaris İlçe Başkanı Duran İlgün, Başkan yardımcıları Barış Ünlü, Serdar Karaağaç ve İl Başkan Yardımcısı Dursun Kaplan’ında aralarında olduğu yönetim kurulu geçtiğimiz hafta Genel Başkan Muharrem İnce’nin açılışını yaptığı bürolarında basın toplantısı düzenledi.

Düzenlenen basın toplatışında Memleket Partisinin ilkelerinden, kuruluş amacından ve yerel yönetimlerde ki hedeflerinden bahseden İlçe Başkanı İlgün ‘’ İlçe yönetimi ve örgütlenmemizi tanıtmak, ilkelerimizi ve partimizin oluşumunu anlatmak amaçlı görev dağılımı ve organizasyonu tanıtmak istedik. Yeni nesillerin yolunu açıp onlara örnek bir siyasetçi olmak amacımız. Yerelde ve genelde olumlu ve olumsuz durumlarda her zaman açıklayıcı olacağız. Partimizin ilkelerini kabul eden kişiler kapımızın içinden girebilir. Gençlere gelecek kuşaklara örnek olarak yönetimdeki yerimizi gönül rahatlığı ile bırakmak niyetimiz" dedi.

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