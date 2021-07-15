15 Temmuz Bisiklet Turnuvasında şampiyonlar madalyalarını aldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Muğla Valiliği koordinesinde düzenlenen etkinliklerde bu yıl ilk defa MenteşeMarmaris arası Bisiklet puanlı bisiklet yarışı düzenlendi. Türkiye’nin 27 ilinden toplam 212 bisiklet sporcusu 45 derece sıcaklıkta yaklaşık 60 kilometre pedal çevirdi. Dereceye girenler madalyalarını aldı.

Menteşe Cumhuriyet Meydanında startı verilen yarış Marmaris 15 Temmuz Şehitleri anıtında sona erdi. Bisiklet yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini ve madalyalarını İlçe Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, İlçe Jandarma Komutanı Yrb. Murat Çam takdim etti.

Bu yıl 5’incisi düzenlenen ve Bisiklet Federasyonu kapsamında ilk defa puanlı olarak da yapılan bu yarışa 27 ilden 212 sporcu katıldı. 1 saat 45 dakika skor ile birinci olan Mehmet Polat’ a madalyası ve hediyesi Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy tarafından verildi.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy madalya töreninde yaptığı konuşmada "Bu gençler ile umudumuz artıyor, vatanımızı bölmek isteyen hainlere fırsat vermeyeceğiz" dedi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.