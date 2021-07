Organik içeceğin ilk etkinlikleri Bodrum ve Marmaris’te gerçekleşti

Organik içerikli gazlı içecek serisi ORGANICS by Red Bull, Bodrum Sail Loft ve Marmaris Bonjuk Bay’de tüketicilerle buluştu.



Yüzde 100 doğal kaynaklardan elde edildiği belirtilen organik içerikli içecek serisi ORGANICS by Red Bull, Simply Cola, Tonic Water, Bitter Lemon, Ginger Ale ve Viva Mate çeşitleriyle 5 farklı lezzeti Bodrum Sail Loft ve Marmaris Bonjuk Bay’de tüketicilerle buluşturdu.



“Yetenek doğasında var” sloganıyla düzenlenen ve alanında birbirinden yetenekli isimlerin arkadaşlık ettiği organik içerikli içeceğin etkinliklerinde Sebahat Karcı’nın renkli ve organik el işi tasarım atölyesi, miksoloji deneyimleri ve yetenekli sanatçı Evrencan Gündüz’ün performansı ile katılımcılar gün boyu farklı deneyimler yaşadı. Fotoğrafçı Dilan Bozyel de ‘Organik Anlar’ fotoğraf projesi için deklanşörüne basarak sanatçı ve katılımcıların en doğal anlarını fotoğrafladı.



ORGANICS by Red Bull ürünleri olan 5 farklı lezzetin raflarda yerini aldığı açıklandı. Yeni ürünlerin alkolsüz ve organik olduğu belirtildi.

