Menteşe'de orman yangını (2)

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YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı SungurGöktepe mahalleleri arasında çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 1 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. Cavit AKGÜN/MENTEŞE (Muğla), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Menteşe Cavit AKGÜN

2021-08-01 23:21:47



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