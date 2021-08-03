Seydikemer’de üç ayrı noktada orman yangını çıktı

Bodrum'da bir yangın daha!

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Muğla’nın Seydikemer ilçesinde üç ayrı noktada orman yangını çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Seydikemer Bayır Mahallesi’ndeki ormanlık alanın üç ayrı noktasında yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangına karadan ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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