Dalaman’daki yangın büyümeden söndürüldü

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Muğla'nın Dalaman ilçesinde Havalimanı’na yakın bir noktada başlayan yangın, havadan yoğun müdahale ile kontrol altına alındı.



Muğla yangınlarla boğuşmaya devam ediyor. Muğla il genelinde halen Yatağan, Milas, Menteşe, Köyceğiz ve Seydikemer’deki orman yangınları devam ederken bir üzücü yangın haberi daha geldi. Saat 15.00’de Dalaman ilçesi Şerefler Mahallesi sınırları içerisindeki ormanlık alanda da yangın başladı. Yerleşim yerlerine çok yakın olan Dalaman Havalimanı’na da birkaç kilometre uzaklıkta başlayan yangına, karadan ve havadan kısa sürede müdahale başladı. Çok sayıda helikopter ve uçağın müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1,5 saatlik bir uğraş sonucu kontrol altına alındı.

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