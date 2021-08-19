92 yaşındaki Kore Gazisi Gökdağ hayatını kaybetti

Muğla'nın Milas ilçesinde ikamet eden Kore Gazisi 92 yaşındaki Hasan Gökdağ yaşamını yitirdi. Gökdağ düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.



1950 yılında birinci kafilede yer alarak Kore’ye giden Gazi Hasan Gökdağ 92 yaşında vefat etti. Milas’ın Hacıilyas Mahallesi’nde bulunan evinde hayatını kaybeden Gazi Gökdağ’ın cenazesi bugün Adil Ağa Camii’nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Milas Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.



Gazi Gökdağ’ın cenaze törenine Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Milas Garnizon Komutanı Hv. Sav. Alb. Muammer Mersincik, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Milas Jandarma Komutanı Jdrm. Yzb. Seyhan Doğan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Milas Şube Başkanı Mehmet Sarban, Milas’ta ikamet eden gaziler ve Gazi Gökdağ’ın yakınları katıldı.



Gazi Gökdağ’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Türkiye Muharip Gaziler Derneği Milas Şubesi Başkanı Mehmet Sarban, “Hasan Gökdağ derneğimizin kurucu üyelerindendi. Yaklaşık 15 yıldan beri tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdürüyordu. Yaşı itibariyle son zamanlarda sağlık sorunları da yaşamaya başlamıştı. Kendisi çevresi tarafından da sevilen bir kişilikti” dedi.



Şube Başkanı Sarban, Gazi Gökdağ’ın kaybıyla birlikte şubeye kayıtlı Kore Gazisi sayısının 11’e düştüğünü sözlerine ekledi.

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