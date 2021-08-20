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TVHB Başkanı Eroğlu: “Veteriner hekimlerimiz canla başla çalışıyor” Meslektaşlarının çalışmalarını yerinde görmek için Muğla'ya gelen Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Ali Eroğlu, orman yangınlarından etkilenen evcil ve yaban hayvanlarının Türk veteriner hekimleri tarafından tedavi bakımlarının devam ettiğini açıkladı

İHA

TVHB Başkanı Eroğlu: “Veteriner hekimlerimiz canla başla çalışıyor” Meslektaşlarının çalışmalarını yerinde görmek için Muğla'ya gelen Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Ali Eroğlu, orman yangınlarından etkilenen evcil ve yaban hayvanlarının Türk veteriner hekimleri tarafından tedavi bakımlarının devam ettiğini açıkladı

Muğla bölgesinde çıkan orman yangınlarından etkilenen yaban hayatı ve evcil hayvanların tedavi bakım çalışmaları sürerken, bu çalışmaları yerinde görmek üzere Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Ali Eroğlu Muğla’ya geldi.
Muğla Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek’i ziyaret eden Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Ali Eroğlu, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Geçici Hayvan Bakımevini ziyaret etti.
Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Ali Eroğlu yaptığı açıklamada, Muğla’daki yangın felaketi sonrası Muğla’daki meslektaşlarının çalışmalarını yerinde görmek amacıyla Muğla’ya geldiğini söyledi. Eroğlu, “Muğla Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörümüzü ziyaret ederek hem yangın ile ilgili, hem de mesleğimiz ve meslektaşlarımızın çalışmaları ile ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Yangının başından bu tarafa Muğla Veteriner Hekimler Odası Başkanlığımızın koordinasyonu ile Veteriner ekim meslektaşlarımız yangından zarar gören bütün hayvanların tedavisi için bugüne kadar canla başla çalıştılar. Oda Başkanımız ve bütün meslektaşlarımıza bu özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Serbest veteriner Hekim arkadaşlarımız bu çalışmaları gönüllü ve ücret almadan yürüttüler. Tabi kolektif bir çalışma oldu. Hem Tarım Orman Bakanlığının İl ve Tarım İlçe Orman Müdürlüklerimiz, Belediye Veteriner Hekimlerimiz, serbest veteriner hekimlerimiz kolektif bir çalışma ile takdire şayan bir çalışma yürüttüler. Bugün Muğla Büyükşehir Belediyesi geçici havyan bakımevini ziyarete geldik. Buradaki veteriner hekim arkadaşlarımız ile genel bir değerlendirme yaptık. Ben burada görev yapan Veteriner Hekim arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu hizmetlerin yürütülmesi kolay değil. Hayvan refahı şartlarının oluşturularak bu hizmetlerin yürütülmesi gerekiyor. Burada çok güzel ve o şartlar sağlanmış durumda. Bu memnuniyet verici bir durum. İnsanlarımızın ve halkımızın özellikle ev hayvanlarını satın alma değil de, sahiplenme noktasında Veteriner Hekimler ve Veteriner Hekimler Birliği olarak insanlarımızdan bunu talep ediyoruz. Bu olaylar sırasında bizim en çok dikkatimizi çeken yaban hayatının insan ve çevre sağlı ı açısından insan yaşamı açısından ne kadar önemli olduğunu gördük. Buraların korunması lazım. Bizim temennimiz bu gibi acı olayların ve felaketlerin bir daha yaşanmaması. Buna dönük olarak Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak meslektaşlarımızı daha iyi organize edebilmek, daha çok faydalı olabilmek için de acil eylem planlarının yapılmasını önerdik. Çeşitli makamlarla da görüşmelerimiz devam ediyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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