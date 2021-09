Sanatsever iş adamı otelini sanat eserleriyle süsledi, turistler hayran kaldı

Ünlü iş adamı Murat Delibalta, Temmuz ayında Muğla'nın Bodrum ilçesinde açtığı yeni otelini paha biçilemeyen sanat eserleriyle süsledi. Sanatsever kişiliğiyle de bilinen Delibalta, otelin dört bir yanında ünlü sanatçıların eserlerini sergileyerek otelciliğe farklı bir tarz getirdi.

Bodrum’a yeni bir soluk getiren ve ilçenin en lüks otellerinden biri olan MGallery The Bodrum Hotel Yalıkavak, açılışının ardından farklı tarzıyla görenleri kendine hayran bırakıyor. Ünlü iş adamı Murat Delibalta tarafından açılan otelin içerisinde birbirinden ünlü sanatçıların eserleri dikkat çekiyor. Bodrum’un en önemli destinasyonlarından biri olan Yalıkavak’ta bulunan otelin kumsalına kadar her köşesinde paha biçilemez sanat eserleri bulunuyor. Kendi koleksiyonunu da oteline taşıyan sanatsever Delibalta’nın heykelleri otele gelen misafirler tarafından da büyük ilgi görüyor.

Sanatsever İş adamı MGallery The Bodrum Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Murat Delibalta, otelde bulunan eserlerin otele değer kattığını ifade ederek, “Otelimize bu eserler değer katıyor. Yerli ve yabancı misafirlerimiz çok keyif alıyor. Bende bunu gördükçe daha da keyifleniyorum. Otelimize daha fazla sanat eseri kazandırmak için çaba sarf ediyorum. Ülkemizin değerli sanatçıları ve farklı ülkelerdeki değerli sanatçılar tarafından yağlıboya tabloları, heykeltıraşlar ve bazı ikonlar otelimize kazandırdım. Bu koleksiyonlar önümüzdeki yıllarda da genişleyerek devam edecek. Gerçekten keyifli bir otel oldu. Sahile, deniz kenarlarına bile heykeller koyduk. Gelen misafirler buradaki heykelleri görüyor inceliyor ve daha sonra bizler teşekkürlerini sunuyorlar böyle bir otel kazandırdığımız için. Sezonun sonlarındayız artık. Önümüzdeki yaz sezonuna daha büyük bir koleksiyonla sunacağız misafirlerimize. Benim çok eskiden berri koleksiyon tutkunluğum var. İstanbul’da da birçok koleksiyonum mevcut. Otelimize ise daha fazlasını getireceğim inşallah. Ben odaların içerisine sanat eserleri koyarak başladım oteldeki dizayna. Sanata büyük bir sevgim olduğu için lobiyi sanat eserleri ile donattım. Sonra yetinmedim restoran kısmını sanat eserleriyle süsledim. En son kumsala kadar sanat eserlerini yerleştirdik. Önümüzdeki sezona dünyanın en iyi sanatçılarından Anthony Quinn'in oğlu Lorenzo Quinn otelimiz için özel bir eser yapıyor. Yapacağı eser Bodrum’da, Türkiye’de ve yaşadığı ülke olan İspanya’da büyük ses getirecek" dedi.

