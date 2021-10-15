Balıkçı 48. ölüm yıl dönümünde anıldı Finalde "Mavi Sürgün" sahne gösterimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkçı 48. ölüm yıl dönümünde anıldı Finalde "Mavi Sürgün" sahne gösterimi

İHA

Balıkçı 48. ölüm yıl dönümünde anıldı Finalde "Mavi Sürgün" sahne gösterimi

“Bir gün gelecek herkes Bodrum’u tanıyacak” diyerek kentin bir dünya markası olmasında önemli yere sahip ‘Akdeniz'in Ebedi Genci’ Cevat Şakir Kabaağaçlı, ölümünün 48. yıl dönümünde 2 gün süren bir dizi etkinlikle anıldı.

Anma etkinliklerine; Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkan Vekili Kemal Özsarsılmaz, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan, Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu, Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Erol Erdoğan, Halikarnas Balıkçısı’nın torunu Sibel Kabaağaçlı, kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

131. doğum yıl dönümünde dolu dolu bir programla anılan Cevat Şakir Kabaağaçlı namı diğer Halikarnas Balıkçısı, 48. ölüm yıl dönümünde de Bodrum Belediyesi ile Bodrum Deniz Müzesi tarafından hazırlanan programla anıldı.

1213 Ekim günlerini kapsayan etkinlikler, Aysun Eldeniz'in solistliği eşliğinde Şirin Pancaroğlu arp dinletisi ile başladı. Marina Yacht Club'ta başlayan olan programın devamında ise Cevat Şakir Kabaağaçlı’ya ithafen Kültür Bakanlığı sanatçısı Bora Uymaz tarafından bestelenen "Halikarnas Balıkçısı" adlı bestenin tüm hakları Bodrum Belediyesi Bodrum Deniz Müzesi’ne devredildi. Bora Uymaz’ın bestesinin ilk seslendirilişi arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu tarafından gerçekleştirilirken, bestenin notası Bodrum Belediyesine takdim edildi.

Halikarnas Balıkçısı 48. ölüm yıl dönümü anma etkinlikleri 13 Ekim sabahı, Gönül Tepe'deki mezarı başında devam etti. Balıkçı'nın Paris'ten Bodrum'a cebinde taşıdığı tohumlardan biri olan Bella Sombra ağacı, katılımcılar tarafından balıkçının mezarı başına dikildi. Gönül Tepe'deki anma etkinliği Özgür Kıyat'ın müzik dinletisi ile sona erdi.

Aynı gün Bodrum Belediye Başkan Vekili Kemal Özsarsılmaz’ın katıldığı etkinlikte, Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle birlikte Bodrum Limanından denize çelenk bırakıldı.

Cevat Şakir'i anlamak ve tüm dünyaya anlatmak için gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, Halikarnas Balıkçısı kitap yazarları, Sönmez Taner & Rüştü Tezcan, Meltem Ulu, Metin Erdoğan & Selen Cambazoğlu, Hatice Orman, Demircan Türkdoğan'ın Deniz Müzesinde imza günü düzenlendi. Kitap imza etkinliğinin hemen ardından, Balıkçı kitaplarının yazarlarıyla bir söyleşi programı gerçekleştirildi.

Anma etkinliği Marmara Koleji Atatürk Kültür Merkezi’nde muhteşem bir gösteri ile sona erdi. Daha önce İstanbul’da Zorlu Performans Sanatları Sahnesi’nde ve İşSanat’da prömiyeri gerçekleşen eser, Bodrum’da ilk defa seyirci ile buluştu. Global Turizm Forumu Liderler Zirvesi için Brüksel’de bulunan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, etkinliğe görüntülü bağlanarak izleyicilerle buluştu.

Mavi Sürgün Oratoryosu, Sabri Tuluğ Tırpan’ın klasik, etnik ve güncel müzik öğelerini harmanladığı müziği, Beyti Engin rejisörlüğünde, Kardeş Türküler’in solistlerinden Feryal Öney’in etnikatmosferik vokalleri, Yetkin Dikinciler'in anlatımı, Su Günes Mihladiz'in modern sema gösterisi ve ebru sanatçısı Garip Ay’ın interaktif video gösterisi eşliğinde hayat buldu.

Bodrum Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan anma programı teşekkür plaketlerinin takdiminin ardından son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Datça’da fırtınaya dayanamayan bir tekne battı
YEREL HABERLER Datça’da fırtınaya dayanamayan bir tekne battı
Sanal oyun Alzheimer riskine umut oldu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin TÜBİTAK projesi Alzheimer riskine umut olması bekleniyor
YEREL HABERLER Sanal oyun Alzheimer riskine umut oldu Muğla Sıtkı ...
2000 yıllık anıt çınar ağacı şiddetli rüzgara dayanamadı
YEREL HABERLER 2000 yıllık anıt çınar ağacı şiddetli rüzgara ...
Balık yumurtası ve bottargada hedef 1 milyon kiloyu aşmak Amerikalılar ve İtalyanlardan sonra Ruslar’dan büyük talep var
YEREL HABERLER Balık yumurtası ve bottargada hedef 1 milyon kiloyu ...
Dünyanın gözü Bodrum'da
YEREL HABERLER Dünyanın gözü Bodrum'da
36 düzensiz göçmen kurtarıldı Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 36 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
YEREL HABERLER 36 düzensiz göçmen kurtarıldı Muğla’nın Fethiye ...
Kıran kırana maçta ayağı kırıldı
YEREL HABERLER Kıran kırana maçta ayağı kırıldı
Fethiye açıklarında 36 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Fethiye açıklarında 36 kaçak göçmen kurtarıldı
Bodrum’da yelken yarışları başladı 16 ülkeden 286 sporcu mücadele ediyor
YEREL HABERLER Bodrum’da yelken yarışları başladı 16 ülkeden 286 ...
Muğla’nın ilk Down Kafesi açıldı Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Fethiye Belediyesi işbirliğinde hizmete sunulan ‘Sen de Gel Down Kafe’nin açılışı yapıldı.
YEREL HABERLER Muğla’nın ilk Down Kafesi açıldı Muğla Büyükşehir ...
Türkan Saylan ve Yağ Hali’nde yeni iş yerleri açılıyor Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan yeni sosyal alanlarda bulunan iş yerleri hizmete giriyor.
YEREL HABERLER Türkan Saylan ve Yağ Hali’nde yeni iş yerleri ...
12 bin yıllık antik kent gün yüzüne çıkıyor
YEREL HABERLER 12 bin yıllık antik kent gün yüzüne çıkıyor
Fethiyespor koltuğu bırakmadı
YEREL HABERLER Fethiyespor koltuğu bırakmadı
Hamile eşini kayalıklardan ittiği öne sürülen kocanın, tutukluluk haline devam kararı verildi
YEREL HABERLER Hamile eşini kayalıklardan ittiği öne sürülen ...
Bodrum'da köylerde "Sarı Yaz Sinema Günleri"
YEREL HABERLER Bodrum'da köylerde "Sarı Yaz Sinema Günleri"
Başkan Aras'ın Avrupa'daki temasları sürüyor Başkan Aras, Malta oteller ve restoranlar birliği oturumuna katılacak
YEREL HABERLER Başkan Aras'ın Avrupa'daki temasları sürüyor Başkan ...
Başkan Aras Brüksel'deki forum'da Türkiye'yi temsil etti
YEREL HABERLER Başkan Aras Brüksel'deki forum'da Türkiye'yi temsil ...
Muğla'da Yapay Zeka ve Siber Güvenlik bölümleri açılacak Rektör Çiçek: "Üniversitemiz 4-5 yıl içinde Türkiye'de en çok konuşulan üniversitelerden birisi olacak"
YEREL HABERLER Muğla'da Yapay Zeka ve Siber Güvenlik bölümleri ...
Thera Antik kenti kazı işbirliği protokolü imzalandı Anadolu'nun yerlisi Karia halkının kültürünü en iyi yansıtan antik kentlerden Thera Antik kentinin kazı işbirliği protokolü antik kentte imzalandı.
YEREL HABERLER Thera Antik kenti kazı işbirliği protokolü ...
Datça açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
YEREL HABERLER Datça açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
Bodrum'da açıklarında 25 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Bodrum'da açıklarında 25 kaçak göçmen kurtarıldı
25 düzensiz göçmen kurtarıldı Göçmenlerin imdadına Sahil Güvenlik yetişti
YEREL HABERLER 25 düzensiz göçmen kurtarıldı Göçmenlerin imdadına ...
Menteşe'de trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Menteşe'de trafik kazası: 1 yaralı
Menteşe Belediyesinden Eczanelere atık ilaç kutusu
YEREL HABERLER Menteşe Belediyesinden Eczanelere atık ilaç kutusu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.