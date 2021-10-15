Sarı Yaz konseri Emre Kaya ile devam ediyor

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bodrum Belediyesi Sarı Yaz Kale Konserleri devam ediyor. Ücretsiz halk konserlerinde Derya Uluğ, Demet Akalın, Ozan Doğulu ve Hera’nın ardından Emre Kaya sahne aldı. Türk pop müziğinin sevilen sanatçılarından Emre Kaya, muhteşem sahne performansıyla sevilen şarkılarını müzikseverler ile birlikte söyledi.



Emre Kaya’ya Bodrum Belediyesi Sanat Dostu Beratı’nı takdim eden Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun, “Bodrum Belediyesi olarak yaklaşık 20 yıl sonra tekrar başlatmış olduğumuz Sarı Yaz konserlerimizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bildiğiniz gibi Ağustos ve Eylül aylarında bir dizi konser gerçekleştirmiştik. Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın bize olan desteğiyle yapmış olduğumuz konserlerde başkanımızın isteklerinden birisi kale konserlerinde genç sanatçılarımızın da yer almasıydı. Genç sanatçılarımızı Bodrum ile buluşturmaktan ve onlara destek olmaktan dolayı çok mutluyuz. Gelecek yıllarda kale konserleri kültürün sanatın hoşgörünün başkenti olan Bodrum’umuzda devam edecektir. İstanbul’un Harbiye’si vardır, Bodrum’un da kale konserleri var” dedi.



Bodrum’da birçok kez farklı yerlerde sahne aldığını ancak ilk kez Bodrum Kalesi sahnesinde bulunduğunu söyleyen Emre Kaya, “Buranın çok farklı ve güzel bir enerjisi var. Bu gece beni yalnız bırakmadığınız için sizlere, desteklerinden dolayı Bodrum Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a, Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun’a ve organizasyonda emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyorum” dedi.

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