Sinan Akçıl: "Burcu Kıratlı’dan çocuk istiyorum"

Ünlü sanatçı Sinan Akçıl, Muğla'nın Bodrum ilçesinde verdiği konserde eşi Burcu Kıratlı’dan çocuk istediğini ifade etti. Ünlü oyuncu Kıratlı ise sağanak yağmura aldırmadan konser sonuna kadar eşini yalnız bırakmadı.

Bodrum Belediyesi tarafından Bodrum Kalesi'nde düzenlenen Sarıyaz konserleri kapsamında Sinan Akçıl sahne aldı. Sağanak yağmura aldırmayan Akçıl hayranları saatler öncesinden Bodrum kalesini doldurdu.



Yağmur altında konser

Akçıl’ın sahneye çıkmasıyla birlikte yağmur tekrar başladı. Yağmur’da ıslanan hayranlarını gören ünlü sanatçı sahneden inerek hayranlarının arasında şarkılarını seslendirdi. Burcu Kıratlı’da yağmurdan ıslanmasına rağmen eşini yalnız bırakmadı.



İzel ile düet yaptı

Sinan Akçıl sahne aldıktan sonra ünlü şarkıcı İzel’de konseri izlemeye geldi. Yağmurun altında Burcu Kıratlı ile yan yana oturan İzel, Akçıl’ın şarkılarına eşlik etti. Sahneden inerek İzel’in yanına giden Akçıl İzel ile düet yaparak “Biri bana gelsin” şarkısını seslendirdi.



"Artık çocuk istiyorum"

Sahnede hayranlarına seslenen Akçıl eşi Burcu Kıratlı’nın da geldiğini söyleyerek, “Ben aşık olduysam herkes aşık olur. Yıllarca bu çocuk ne yapıyor diye bir sürü laf söz edildi. Alın evlendim, hatta çocuk istiyorum” dedi.

Brüksel’de düzenlenen Global turizm formuna katılan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras adına konsere Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun katıldı. Tutkun, Akçıl’a sanat beratı verdi. Kısa bir konuşma yapan Tutkun, "Konseri sonuna kadar vatandaşlarımızla birlikte izleyeceğiz" ifadelerini kullanarak, “Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras Brüksel’de düzenlenen Global turizm formunda Türkiye’yi, Muğla’yı Bodrum’u dünyaya tanıttığı için konsere katılamadı. Başkanımız Ahmet Aras, Bodrum’da esnafa Sarıyaz da destek çıkmak için bu konserleri düzenlememizde büyük destek verdi. Kale konserlerine çıkan sanatçılarımız gönüllülük esasında sahne alıyorlar. Çünkü sanatçılarımız yürekten kalpten Bodrum’u seviyorlar. Onlar Bodrumlu olmayı tercih ediyorlar. Yağmur altından sizler nasıl ıslanıyorsanız, bizde sonuna kadar konseri birlikte ıslanarak izleyeceğiz” dedi.

Akçıl’ın eşinin bir an bile yerinde durmaması, eşinin şarkılarıyla dans etmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

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