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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fethiyespor tam yol ileri

DHA

Fethiyespor tam yol ileri


FETHİYE,(DHA) - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta lider Fethiyespor, son 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlikle zirveye damga vurdu. Son maçta şimdiye kadar hiç yenilmeyip, hiç gol yemeyen Gümüşhanespor'u evinde 4-2'yle geçen Fethiye, şampiyonluk yardışındaki gücünü gösterdi. Ligde ilk hafta mağlup olduktan sonra 19 puan toplayan Muğla temsilcisi, teknik direktör Selahaddin Dinçel yönetiminde attığı 26 golle 3'üncü Lig'deki 55 takım arasında en golcü ekip konumunda.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)
2021-10-18 13:45:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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