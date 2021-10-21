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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmaris Belediyesi'nden tarlaları zarar gören vatandaşa destek

İHA

Marmaris Belediyesi'nden tarlaları zarar gören vatandaşa destek

Marmaris Belediyesi yangında seraları ve tarlaları zarar gören vatandaşlara el uzattı. Yangında bahçe malzemeleri kullanılmaz hale gelen 51 kişiye su motoru, hortum, el arabası, ilaç pompası gibi malzemeler dağıtıldı.

Marmaris Belediyesi Temmuz ayında meydana gelen yangının ardından zarar gören vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta tamamlanan hayvan dağıtımının ardından şimdi de yangında seraları ve tarlaları zarar gören köylülere, ihtiyaçları doğrultusunda malzeme yardımı yapıldı. İçmeler, Bayır, Orhaniye, Hisarönü, Turunç ve Osmaniye mahallelerinde yürütülen çalışmayla muhtarlar aracılığıyla yangında zarar gören bahçe malzemeleri tespit edildi. Malzemeleri temin eden Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, aileleri ziyaret ederek bahçe malzemelerini teslim etti. Toplamda 51 kişiye bahçe hortumu, motorlu testere, sırt pompası, el arabası, su tankı, sera naylonu gibi araçgereçler dağıtıldı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay çalışmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, belediyenin tüm imkanlarıyla yangında maddi zarar gören vatandaşların yanlarında olduklarını belirterek, “Ekiplerimiz halen sahada çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal mahallelerimizde yangından etkilenen köylülerimizin, özellikle de tarımla uğraşan vatandaşlarımızın zararlarını gidermek için Belediye olarak elimizden ne gelirse yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

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