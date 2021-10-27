Kadınlar meme kanserine dikkat çekmek için futbol oynadı Menteşe Belediyesi kadın çalışanları, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen “Kansere Gol Atıyoruz” etkinliğinde zumba yaptı, savunma sanatları sporunu öğrendi ve ardından futbol maçı yaptı.

Menteşe Belediyesi’nin kadın çalışanları Meme kanserine dikkat çekmek için düzenlenen etkinlikte futbol oynadı, zumba yapıp, öz savunma teknikleri öğrendi. Meme kanserini sembolize eden “Pembe Kurdele Takma Günü” olarak belirlenen günde düzenlenen etkinlikte kadınların futbol maçı renkli görüntülere sahne oldu.

Meme Kanserine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, kadınların ve kadın sağlığının Menteşe’deki önemine dikkat çekti.

Menteşe Belediyesi’ne ait Akyol Spor Tesislerinde belediyenin kadın çalışanları arasında yapılan karşılaşmada renkli görüntüler yaşandı. Melekler ve Cadılar arasında oynanan ve 2 2 berabere biten karşılaşma sonunda Başkan Gümüş iki takımı da tebrik ederek, kupa ile ödüllendirdi.

Başkan Gümüş konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Menteşe Belediyemizin çok değerli çalışanları kadınlar baş tacımızdır. Kadınlar bizim için çok değerli. Menteşe Belediyemiz kadın dostu bir belediye. Kadınlar her yerde sokakta, yaşamın içinde olacak. O yüzden bu tür etkinlikleri de çok önemsiyoruz. Sağlık İşleri Müdürümüz sizleri az önce Meme kanseri hakkında bilgilendirdi. Menteşe Belediyesi olarak meme kanserinin önemini anlatmaya devam edeceğiz. İnsanları bilinçlendireceğiz. O yüzden bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Menteşe Belediyesi’nde kadınlar her zaman baş tacı. Özgürlükler kenti Menteşe’de kadın dostu Menteşe’de sizlerin sayesinde güzel şeyler yapmaya devam edeceğiz” dedi.

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