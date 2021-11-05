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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Astsubay, boşanma avukatının ofisinde kendini vurdu

İHA

Astsubay, boşanma avukatının ofisinde kendini vurdu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde boşanma avukatlarının ofisinde boşanma işlemlerinin ardından anlaşma protokollerini imzalamak için eski eşi ile buluşan astsubay, beylik tabancasıyla kendini vurarak hayatını kaybetti.
Olay, saat 19.30 sıralarında sıralarında Armutalan Merkez Mahallesi'ndeki bir avukatlık bürosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, astsubay olarak görev yapan Haydar Babur (42) bir süre önce boşandığı eşi Y.Ö ile ortak çocuklarının velayeti ve boşanma protokollerinin imzalaması için avukatlık ofisine geldi. İşlemlerin ardından Babur, ofisin balkonuna çıktı. Kısa süre sonra balkondan bir el silah sesi geldi. Balkona çıkan avukat ve büro çalışanları Babur'u kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybettiği belirlendi
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerinde Babur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Eski eşinin hayatını kaybetmesi üzerine boşanma aşamasındaki eski eşi Y.Ö.'de sinir krizi geçirdi. Olay yerine sevk edilen ambulans ile Y.Ö. hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili gerekli olay yeri incelemesinin ardından Babur'un cenazesi Marmaris Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Beylik tabancası inceleme altına alındı
Astsubay Babur'un beylik tabancası incelenmek üzere muhafaza altına alınırken, iki çocuğu bulunan Babur'un cenazesinin resmi işlemler sonrası memleketi Bursa'da toprağa verileceği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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