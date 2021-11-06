Bodrumspor - Çorum FK: 1-2

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BODRUM, (DHA) - STAT: Bodrum İlçe

HAKEMLER: Feridun Daldaş (xx), Muratcan Ilgaz (xx), Tolga Atasoy (xx)

BODRUMSPOR: Ali Türkan (x) Üzeyir (xx), Muhammet (xx), Onur (xx), Ali Eren (xx), Yekta (x) (Dk. 62 Süleyman Güneş x), Burhan (x) (Dk. 62 Celal x), Halil İbrahim (x) (Dk. 76 Cenk x), Samet (xx), Oğuzhan (x) (Dk. 41 Harun x), Berk İsmail (xx)

ÇORUM FK: Hasan Hüseyin (xx) Serkan (xx), Berkay Can (xx), Abdülhamit (xx), İsmet (xx) (Dk. 70 Emre xx), Hasan Küçcük (xxx), Murat (xx) (Dk. 70 Atakan xx), Halil İbrahim (xxx), Umut Kaya (xxx) (Dk. 90 Mikail), Burak Çalık (xxx), Mehmet Gürkan (x) (Dk. 18 Kerem xx)

GOLLER: Dk. 12 (Pen) Berk İsmail (Bodrumspor), Dk. 54 ve Dk. 59 Burak Çalık (Çorum FK)

SARI KARTLAR: Oğuzhan, Ali Eren, Onur (Bodrumspor), Hasan, Umut, Halil İbrahim, Kerem (Çorum FK)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Bodrumspor, 11'inci haftada konuk ettiği Çorum FK'ya 1-0 öne geçtiği maçta 2-1 mağlup oldu. Bodrumspor maçın 12'nci dakikasında Berk İsmail'in penaltı golüyle öne geçti. Çorum temsilcisi bu gole 54'üncü ve 59'uncu dakikalarda Burak Çalık'ın attığı gollerle karşılık verdi: 2-1. Bu sonuçla üst üste 2'nci iç saha yenilgisini alan Bodrumspor 19 puanda kalarak Play-Off yarışında yara aldı. Art arda 4'üncü galibiyetini alan Çorum FK ise 24 puana ulaşarak zirve yarışını sürdürdü.

DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM

2021-11-06 15:18:11



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