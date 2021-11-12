Tuzla Sulak Alanı'na flamingo akını

Fırat AKAY/ BODRUM(Muğla),(DHA)MUĞLA'nın Milas ilçesinde Tuzla Sulak Alanı'na binlerce flamingo geldi.
Bodrum'a 20 kilometre mesafede bulunan Boğaziçi Mahallesi'nde bulunan Tuzla Sulak Alanı Doğal Tabiat Parkı'na binlerce flamingo geldi. Flamingolar koruma altına alınan alanda güzel görüntüler oluşturdu. İzleyenleri hayran bırakan flamingoların yanı sıra bölge; pelikan, boz ördek, balıkçıl kırlangıç gibi değişik kuş türlerine ev sahipliği yapıyor.
Kuş gözlemcileri ve fotoğraf sanatçılarının vazgeçilmez mekanı olan Tuzla Sulak Alanı'na her yıl yüzlerce çeşit göçmen kuş geliyor.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Milas Fırat AKAY
2021-11-12 15:09:01
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.