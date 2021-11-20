Devrilen traktörün altında kalan baba- oğul öldü

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Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, devrilen traktörünün altında kalan Yusuf Ödün (55) ile oğlu Erdem Ödün (28), yaşamını yitirdi.

Kaza, öğle saatlerinde Seydikemer'in Dereköy Mahallesinin Kuz mevkisinde meydana geldi. Yusuf Ödün yönetimindeki 07 RC 036 plakalı traktör, ormanlık alanda engebeli arazide ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Yusuf Ödün ve oğlu Erdem Ödün, devrilen traktörünün altında kaldı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, babaoğlun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yusuf Ödün ile Erdem Ödün'ün cesedi, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Seydikemer Cavit AKGÜN

2021-11-20 18:43:15



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