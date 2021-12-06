Kadın dağcıdan anlamlı günde tırmanış ‘81 ilde 81 Zirve Anadolu Parsı’ projesi kapsamında Bursalı kadın dağcı Melek Kıyı Aydın, kadınlara seçme ve seçilme hakkının verildiği tarihte Muğla’nın en yüksek zirvesi Sandras dağına tırmandı

Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verildiği tarihte Bursalı kadın dağcı Melek Kıyı Aydın 2 bin 295 metre yükseklikteki Muğla’nın en yüksek dağı Sandras dağına tırmandı.

‘81 ilde 81 Zirve Anadolu Parsı’ projesi kapsamında 47’nci tırmanışını gerçekleştiren kadın dağcı Melek Kıyı Aydın, Coşkun Aktaş ve Fikret İrez rehberliğinde ayrıca Nursel Ölmez ve Ramazan Ferek refakatinde Sandras Çiçek Baba zirvesine tırmanış yaptı.

Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verildiği tarihte Muğla’nın en yüksek dağına tırmanmaktan mutlu olduğunu belirten kadın dağcı Melek Kıyı Aydın, “Güzel bir rotaydı ama rüzgar fazlaydı. Bu tırmanışımda bana eşlik eden arkadaşlarıma teşekkür ederim. Çok güzel rotamız, Yağmur yağacaktı ama buna da şükür yağmur yağmadı. Bugün Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verildiği bir gündü. Tüm kadınlarımızın seçme ve seçilme gününü kutluyorum” dedi.

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