Menteşe’nin cadde ve sokakları yeni yıla hazır Menteşe Belediyesi yeni yıla sayılı günler kala şehrin cadde ve sokaklarını ışıl ışıl yılbaşı süsleri ile donattı.

Menteşe Belediyesi tarafından kentin en işlek cadde ve sokaklarında yapılan yılbaşı süslerini beğeniyle karşılayan vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çekiliyor. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş yılbaşı süsleri ile Menteşe halkına moral ve umut vermek istediklerini belirterek, “Ekiplerimiz kentimizin cadde ve sokaklarını yılbaşı süsleriyle donattı. Belediye ekiplerimiz Sınırsızlık Meydanı ve Turgutreis Caddesi’ni süslerken, Büyükşehir Belediyemiz de Cumhuriyet Meydanı’nı süsledi” dedi.

Yeni yıl partisi

Başkan Gümüş yeni yılı Menteşe Belediyesi tarafından Kötekli’de düzenlenecek yeni yıl partisi ile karşılayacaklarını belirterek şunları söyledi: “Yeni yıl yeni umutlar demek. Menteşe Belediyesi olarak üniversiteli gençlerimizi ve Menteşe halkını Kötekli Mahallemizdeki Yoğurtçu Parkı’nda vereceğimiz Yeni Yıl Partisi ile buluşturacağız. Yeni Yıl Partisi eşliğinde eğlenceli açık hava etkinlikleri de olacak. Tüm halkımızı Kötekli Yoğurtçu Parkı’nda saat: 21.30’da başlayacak yeni yıl partisine bekliyoruz” dedi.

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