İmam Hatip meslek yarışma ödülleri verildi İmam Hatip Ortaokulları ve liseleri arasında Muğla genelinde ilk kez düzenlenen meslek yarışmalarının ödül töreni gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Muğla genelinde İmam Hatip Ortaokulları ve Anadolu İmam Hatip Liseleri arasında düzenlenen mesleki yarışmaların ödül töreni gerçekleştirildi.

Çocukların ve gençlerin bir toplumun geleceği olduğunu belirten Muğla Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi millî, manevi, ahlaki ve insani değerlerle kuşanmış; kendi kültürüyle bütünleşmiş, farklı kültürlerle barışık; ülkesine ve insanlığa faydalı olma idealinde yetiştirme çabası ve gayreti içerisindeyiz. Tarihini bilen ve ondan ders almayı beceren, kültürünü bilen, onu yaşatmaya çalışan, gelecekten ümitli, idealleri olan ve bu idealleri uğruna da mücadeleyi göze alan bir nesli yetiştirmek her milletin, her eğitim sisteminin mutlaka vazgeçilmez hedefi olmalıdır” dedi.

İmam hatip okullarının önemine dikkat çeken İl Müdürü Çay, “İmam Hatip liselerinde gençleri kürsüde, minberde, sosyal hayatta başarılı görmek bizleri umutlandırıyor. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin en iyi şekilde yetişmesi için elimizden gelen gayreti göstermek ve onlara her imkânı sunmak durumundayız” dedi.

İmam Hatip Ortaokulları ve İmam Hatip Liseleri arasında düzenlenen Genç Muhafızlar Hafızlık, Genç Bilaller Ezan Okuma, Genç Nida Kur'anı Kerim'i Güzel Okuma (kız öğrenciler arası), Genç Sada Kur'anı Kerim'i Güzel Okuma (erkek öğrenciler arası), Genç Bilaller Ezan Okuma, Genç Hatipler Hutbe Okuma yarışmalarında ilde ilk üç dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

