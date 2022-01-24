Gamze'nin şüpheli ölümü



Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Gamze Sakallıoğlu (17) annesi tarafından yatağında ölü bulundu. Boynunda izler bulunan genç kızın kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek.

Mazı Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Gamze Sakallıoğlu, saat 07.30 sıralarında evde kendisini uyandırmak için odaya giren annesi tarafından yatağında hareketsiz bulundu. İhbar üzerine eve jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibi Gamze Sakallıoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Herhangi bir sağlık sorunu olmadığı ifade edilen Gamze Sakallıoğlu'nun boynunda izler olduğu tespit edildi. Jandarma evde inceleme yaptı.

Bir lokantada çalışan Gamze Sakallıoğlu'nun cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-01-24 17:02:13



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