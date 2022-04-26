Köyceğiz’de köy çocukları tiyatro ile buluştu

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Köyceğiz Kumpanya ekibinin hazırladığı ve Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi bünyesinde gerçekleşen "Sevimli Zeytin Tin" adlı çocuk oyunu ilçe merkezinin dışında kalan okullara giderek gösterimini sunuyor.



Köyceğiz Kumpanya'nın daha önce gerçekleştirdiği oyuncu seçmesi sonucu oluşturulan kadrosu ile Yönetmenliğini Aylin Baran'ın, Müziklerini Hakan Değirmen’in üstlendiği " Sevimli Zeytin Tin" adlı çocuk oyunu Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Salonundaki ilk gösteriminden sonra Köyceğiz Pınar İlk ve Ortaokul öğrencileri ile buluştu. Berşan Bedirhanoğlu, Didem Bala, Fatma Ertagin, Hasan Sönmez ve Melike Açıkgöz'ün oynadığı tiyatro çocukların keyifli bir gün geçirmesini sağladı. Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şinasi Çövüt; “ Köyceğiz Halk Eğitimi Merkezi olarak açmış olduğumuz Uygulamalı Tiyatro kursları ile köy çocuklarımızın da sevinci oluyoruz. Köyceğiz ilçemizin şirin köylerinden biri olan Pınar'da İlk ve Ortaokul öğrencilerimizi Sevimli Zeytin Tin adlı çocuklara yönelik tiyatro oyunumuzla buluşturduk. Miniklerin pır pır atan yüreklerini bir nebzecik de olsa şenlendirebilmiş onları mutlu edebilmişsek Halk Eğitim Merkezi ailesi olarak bizlere ne mutlu.” dedi.

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