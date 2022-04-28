Marmaris’te Yılan Kartalı doğaya salındı

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Muğla’nın Marmaris ilçesinde tedavisi tamamlanan Yılan Kartalı, doğa koruma ve milli park ekipleri tarafından doğaya salındı.

Marmaris’te, duyarlı bir vatandaşın ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından teslim alınan Yılan Kartalı ( Circaetus gallicus) ayağına misina ipi dolanmış olarak bulundu. Ayağındaki misina çıkarılan Yılan Kartalı cinsi yırtıcı kuş ilgili personeller tarafından tedavisi yapılarak Marmaris Milli Parkı’nda doğaya yeniden salındı.

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