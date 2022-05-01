Menteşe sanayi hurdalığında yangın

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Muğla’nın Menteşe Sanayi sitesinde bulunan hurdalıkta çıkan yangın Menteşe İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Menteşe Sanayi Sitesinde sanayi esnafı tarafından eski lastik ve hurdaların atıldığı alanda yangın çıktı. Yangın sonrası Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri su ve köpük ile yangına müdahale etti.

Eski araç lastiklerinin bulunduğu hurdalıkta lastiklerden çıkan siyah duman gökyüzünü kapladı. İtfaiye ekipleri müdahalesi ile söndürülen hurdalık alandaki yangın sonrası soğutma çalışması yapıldı.

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