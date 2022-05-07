Fethiye’de yamaç paraşütüyle kayalıklara düşen Rus turist yaralandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütüyle kayalıklara düşen Rus turist yaralandı.

Olay, Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 47 yaşındaki Rus Sergey Zorin, Babadağ’da bulunan 1200 metrelik yamaç paraşütü pistinden single (tekli) atlayış gerçekleştirdi. Zorin, bir süre sonra kayalıkların bulunduğu alana düştü. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istemesi üzerine olay yerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve UMKE ekipleri sevk edildi. Arazinin sarp ve kayalık olmasından dolayı bölgeye güçlükle ulaşan ekipler, Rus turistin yaralandığını belirledi. Ekipler tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı turist, sedyeyle ambulansa taşındı. Fethiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Zorin’in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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