Fidan dikerken bulunan cüzdanın 20 yıl önce çalındığı ortaya çıktı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde geçtiğimiz yaz çıkan orman yangınlarından ardından bölgeyi tekrar yeşillendirmek için fidan dikimlerine katılan Ali Demirtaş'ın toprağa gömülü şekilde bulduğu cüzdanın 20 yıl önce çalındığı ortaya çıktı.

Marmaris’e 11 kilometre mesafedeki İçmeler Mahallesi'nde yaşayan Marmaris Ağaçlandırma ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Ali Demirtaş yangından sonra her sabah erkenden kalkarak bazen yalnız bazen diğer gönüllüler ile fidan dikme çalışmalarına devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Demirtaş yol kenarına yakın bir alanda fidan dikmek için toprağı kazarken gömülü bir cüzdan buldu. Cüzdanın içerisindeki kartların üzerinde yazan isim ile sosyal medya üzerinden cüzdanın sahibi ile irtibata geçti. Yapılan görüşmeler sonucunda cüzdanın, Elanor Fyve isimli İngiliz vatandaşının annesi ve kız kardeşi ile 2002 yılında Marmaris’te tatil yaparken cüzdanının ve değerli eşyalarının çalındığı bilgisine ulaştı.



"Aile adına fidan dikecek"

Fidan dikmek isterken toprağa gömülü cüzdanı bulan Ali Demirtaş, "Fidan dikmek için bu bölgeye gelmiştim. Toprağı kazarken kazmanın ucuna cüzdan takıldı. Tahminimce içinde değerli olan şeyler alınmış çünkü içerisinde sadece bozuk paralar ve kartlar vardı. Kartların üzerinde yazan ismin cüzdanın sahibi olabileceğini düşünerek sosyal medyadan aramaya başladım. Araştırmalarım sonuç verdi ve cüzdanın sahibine ulaştım. Yaptığım yazışmalar ile cüzdanın çalınmış olduğunu öğrendim. Cüzdan bir İngiliz vatandaşına ait. 20 yıl önce buraya tatile geldiklerinde cüzdanı ve değerli eşyaları çalınmış. İsterse cüzdanı ona kargo ücretini de kendim öderim diyerek gönderebileceğimi söyledim ama kötü anıları hatırlattığını, talebimi reddetti. Ben de şimdi içindeki 7 sterline yakın demir paraları temizleyip Türk Lirası'na çevireceğim. O parayla da Elanor hanım, kız kardeşi ve annesi adına fidan dikeceğim" diyerek ülkemizde böyle bir olayın yaşanmış olmasına üzgün olduğunu belirtti.

Çıkan orman yangınında her yerin yandığını ve cüzdanı bulduğunda önce farklı düşüncelere kapıldığını belirten Demirtaş, "Buralar hep yandı. Cüzdanı ilk bulduğumda eğer yangından önce buraya atılmış olsaydı yanardı diye düşündüm. Sahibine ulaşmadan önce acaba cüzdanın sahibi cinayete mi kurban gitti ne oldu diye korkmuştum. Ancak hırsızlık olayı çıktı. Kötünün iyisi diye sevinmedim desem yalan olur" şeklinde konuştu.

Cüzdanın sel suları ve yangındaki sulama suları ile yer değiştirip toprağın altında kaldığını düşünen Demirtaş hiçbir şeyin gizli kalmadığını doğanın kendine ait olmayanı illa ki bir gün attığını sözlerine ekledi.

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