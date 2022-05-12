Engelliler deniz kenarında gönüllerince eğlendi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde engelliler, deniz kenarında düzenlenen etkinlikte gönüllerince eğlendi.



1016 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü işbirliğiyle Yanıklar Mahallesi'ndeki Karaot Plajı'nda etkinlik düzenlendi. Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nde kalanlarla tek tek sohbet etti. Düzenlenen yemek programının ardından çalan müziklere eşlik eden engelliler, oynayarak gönüllerince eğlendi.

Bingül gazetecilere yaptığı açıklamada, engelliler ve ailelerine devletin sahip çıktığını söyledi. Engelli bireylerin kanatsız melek olduğunu ifade eden Bingül, "Engellilerin bir gün değil her gün yanındayız. Onlar bizim birer parçamız" dedi. Programda, engelli bir öğrenci annesiyle yaptığı resmi Başsavcı Bingül'e hediye etti.

Etkinliğe, Fethiye Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut Akdülger, Fethiye Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Tuğba Baki, Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Fevzi Koyunoğlu da katıldı.

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