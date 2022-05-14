Kaza anı Güvenlik Kameralarına yansıdı Milas’ta meydana gelen ve bir kişinin yaralanmasına neden olan trafik kazası işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Milas Zafer Caddesi’nden, Zekeriya Gümüşkesen Caddesi’ne seyreden elektrikli bisiklet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kazada elektrikli bisiklette yolcu olarak bulunan bir kişi başını kaldırım taşına çarparak yaralandı.

Üzerinde iki kişinin bulunduğu elektrikli bisikletin, Zafer Caddesi’nden Zekeriya Gümüşkesen Caddesi’ne çıktıktan sonra kayarak kaza yaptığı, bisiklette yolcu olarak bulunan kişinin ise başını kaldırım taşına çarptığı an güvenlik kameralarına yansıdı.

İkinci bir kazaya neden oluyordu

Kazazedelere yardımcı olmak için olay yerine koşan bir vatandaşın ise yaptığı müdahale sırasında neredeyse başka bir kazaya neden olma anı da güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Düşen sürücüye yardım etmek amacıyla elektrikli bisikleti tutmak isteyen vatandaş, yanlışlıkla gaz telini çevirince elektrikli bisiklet kaza yerinde kontrolsüz bir şekilde dönmeye başladı. Elektrikli bisikletin dönme sırasında yerde yatan yaralıya çarpıyordu. Vatandaşın yanlış müdahalesi ile kontrolden çıkan bisiklet, kaza yapan sürücüsünün müdahalesiyle durduruldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.