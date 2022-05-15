Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Mehmet Çil/DATÇA (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre, 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde Bodrum'un 183.18 kilometre açığında saat 08.33'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Bodrum'un Turgutreis, Akyarlar ve Gümüşlük mahallelerinin yanı sıra Datça'nın Yazıköy ve Cumalı mahallelerinden de hissedildi. Yerin 13.8 kilometre derinlikte yaşanan depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk olmadı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL
2022-05-15 09:33:30
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