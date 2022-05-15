Muğla'da 1,5 ton kaçak midye ele geçirildi Köyceğiz girişinde bir araçta ele geçirilen kaçak 1,5 ton midye imha edildi

Muğla'nın Köyceğiz ilçe girişinde bir araçta trafik ekiplerinin yaptığı denetimde 96 çuval içinde toplam 1,5 ton kaçak midye ele geçirildi.

Köyceğiz ilçe girişinde, İzmir’den Fethiye istikametine seyir halinde olan araçta trafik ekiplerince tüketime elverişsiz midye ele geçirildi. Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bilgi verildi. Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yapılan ihbar üzerine soğuk zincir kurallarına uygun taşınmayan midyelerin Veteriner Sağlık Raporu olmadığını tespit etti. İnsan tüketimine uygun olmayan 1,5 ton midye Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereğince imha edildi. Kaçak ve tüketime elverişli olmayan midyenin taşındığı araç sahibine ve şoföre ayrı ayrı 4 bin 132 TL idari para cezası uygulandı. Araç sahibi ve şoför hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, “Rutin trafik kontrolünde uygun koşullarda taşınmadığı tespit edilen midyeler ile ilgili yapılan ihbar üzerine Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzde veteriner hekim arkadaşlar gerekli incelemelerde bulundu. Yakalanan midyelerin soğuk zincir kurallarına uygun taşınmadığı gibi Veteriner Sağlık Raporunun da olmadığı görüldü. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereğince imha edilerek, midyelerin taşındığı araç sahibi aynı zamanda midyelerin sahibi ve aracı kullanan şoföre ayrı ayrı 4 bin 132’şer TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca midyelerin sahibi hakkında ilgili kanun gereğince Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacak. Güvenlik güçlerimize ayrıca dikkatleri ve duyarlılıkları için teşekkür ediyorum” dedi.

İl Müdürü Saylak, “Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak tüm ilçelerimizde insan sağlığını korumaya yönelik denetimlerimizi sürdürüyoruz. Gece gündüz toplumun gıda güvenliğini sağlamak amacıyla görevimizi en iyi şekilde yürütüyoruz. Ama her yere yetişmemiz mümkün olmuyor. Özellikle turizm sezonuyla birlikte maalesef bu gibi olayların artmaması için vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum. Vatandaşlarımız gıda kontrol mekanizmasına katkı sunmak ve gıda güvenilirliğini sağlanmasında önemli unsurlardan biri olan Alo 174 Alo Gıda Hattı veya 0 501 174 01 74 whatsapp ihbar hattına şikayetleri ve ihbarları iletebilirler. Kötü niyetli kişilerin sağlığımızla oynamasına izin veremeyiz. Vatandaşlarımızın şüpheli bir durum tespiti halinde ihbarda bulunarak bizlere destek olmalarını bekliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.