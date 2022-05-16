Köyceğizli öğrenci, Kick Boksta dünya üçüncüsü oldu

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Fen Lisesi öğrencisi Zarife Hira Salman katıldığı uluslararası yarışmada dünya üçüncüsü oldu.



Köyceğiz Fen Lisesi 9. Sınıf öğrencisi Zarife Hira Salman İstanbul’da düzenlenen 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası Şampiyonası’nda Light Contact Yıldız Bayanlar 50 kg’da dünya üçüncüsü olmanın sevincini yaşadı. Ayrıca Point Fighting Yıldız Bayanlar 50kg’da da dünya dördüncüsü olan Salman iki büyük başarı elde ederek sevincini ikiye katladı.



Yarışmalara bireysel olarak katılan Salman okulunun, kulübünün ve yardımseverlerin desteği ile masraflarını karşıladı. Salman; “ Ülkeme, aileme ve okuluma bu gururu yaşattığım için çok mutluyum. Destek olan herkese teşekkür ederim. Daha büyük başarılar elde etmek için çalışmalarıma devam edeceğim” dedi.



Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karbağ yaptığı açıklamada; “Fen Lisesi öğrencimiz Zarife Hira Salman’ın başarısı bizleri gururlandırdı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak her alanda öğrencilerimizin başarılı olması için ortam hazırlamaya çalışıyoruz” dedi.



Köyceğiz Fen Lisesi Müdürü İbrahim Turgut ise “Okulumuza büyük gurur yaşatan öğrencimiz Zarife Hira Salman’ı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim” dedi.

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