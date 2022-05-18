Fethiyespor'da 2'nci Lig'e bir adım kaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fethiyespor'da 2'nci Lig'e bir adım kaldı

DHA

Fethiyespor'da 2'nci Lig'e bir adım kaldı


FETHİYE, (DHA) TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Play-Off yarı finalinde 1-1 biten ilk maçın rövanşında Yeşilyurt D.Ç Ofspor'u evinde 3-2 mağlup ederek adını finale yazdıran Fethiyespor'un önünde 3 yıl sonra 2'nci Lig'e dönmek için artık sadece 90 dakika kaldı.
Of engelini tıklım tıklım dolu Fethiye İlçe Stadı'ndaki taraftarlarının desteğiyle yıldızı Nurettin'in 2, Serhan'ın 1 golüyle aşan lacivert-beyazlı ekip, finalde İçel İdmanyurdu ile eşleşti. Normal sezonu üçüncü sırada tamamlayan İçel, yarı finalde Orduspor 1967'yi 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında evinde 3-0 yenerek finalist oldu. İki takım arasındaki final maçı Futbol Federasyonu tarafından belirlenecek tarafsız sahada oynanacak. Mücadeleyi kazanan taraf adını 2'nci Lig'e yazdıracak. Fethiyespor, normal sezonda ilk maçta deplasmanda 4-2 yendiği İçel'e evinde 2-1 mağlup olmuştu.
2'nci Lig'den 2019 yılında düşen Fethiyespor, geçen sezon uzun süre lider götürdüğü ligde Play-Off'a kalıp yarı finalde elendi. Muğla temsilcisi, bu sezon ilk yarıyı en yakın rakibinin 9 puan önünde lider bitirmesine rağmen ikinci yarıda şampiyonluğu yine kaçırıp Play-Off'a kaldı. Fethiyespor, Play-Off'ta bu kez hata yapmayıp hedefine ulaşmak istiyor.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)
2022-05-18 10:15:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Köyceğiz Belediye Düğün Salonu’nda restorasyon başladı
YEREL HABERLER Köyceğiz Belediye Düğün Salonu’nda restorasyon ...
Tarım ve hayvancılık tesisinde çıkan yangınında tonlarca saman ve yem kül oldu 
YEREL HABERLER Tarım ve hayvancılık tesisinde çıkan yangınında ...
Hayvancılık tesislerinde meydana gelen yangında alevler geceyi aydınlattı Milas'ta bir firmaya ait hayvancılık tesislerinde çıkan yangında tonlarca yem yandı, maddi hasarın oldukça büyük olduğu belirtildi
YEREL HABERLER Hayvancılık tesislerinde meydana gelen yangında ...
Kılıç tarım hayvancılık tesisinde büyük yangın
YEREL HABERLER Kılıç tarım hayvancılık tesisinde büyük yangın
Fethiyespor - Ofspor: 3-2
YEREL HABERLER Fethiyespor - Ofspor: 3-2
TFF 3. Lig: Fethiyespor: 3 - Yeşilyurt D.Ç Ofspor: 2
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Fethiyespor: 3 - Yeşilyurt D.Ç Ofspor: 2
Yasa dışı bahis operasyonunda 'Huysuzlar' şebekesine operasyon: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Yasa dışı bahis operasyonunda 'Huysuzlar' şebekesine ...
Yörükler, Bodrum’daki festivalde buluştu Festival, renkli görüntülere sahne oldu
YEREL HABERLER Yörükler, Bodrum’daki festivalde buluştu Festival, ...
Aranan şüpheli yol kontrolünde yakalandı
YEREL HABERLER Aranan şüpheli yol kontrolünde yakalandı
Datça’da 65 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Datça’da 65 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yatağan’da hayvan hırsızlığı
YEREL HABERLER Yatağan’da hayvan hırsızlığı
13 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı, kimlik kontrolünde yakayı ele verdi
YEREL HABERLER 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı, kimlik ...
Kaplumbağayı çöpe atmışlar Çöpteki kaplumbağayı temizlik işçileri fark etti
YEREL HABERLER Kaplumbağayı çöpe atmışlar Çöpteki kaplumbağayı ...
Dünyanın önde gelen düğün organizatörleri Bodrum'daki çalıştayda buluştu
YEREL HABERLER Dünyanın önde gelen düğün organizatörleri Bodrum'daki ...
Datça açıklarında, 65 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Datça açıklarında, 65 kaçak göçmen kurtarıldı
Bodrum'da nevruzdaki PKK propagandasına 6 gözaltı
YEREL HABERLER Bodrum'da nevruzdaki PKK propagandasına 6 gözaltı
Çevre dostu mega yat “Savannah” Ölüdeniz’e demir attı
YEREL HABERLER Çevre dostu mega yat “Savannah” Ölüdeniz’e demir attı
Fethiye'de tekneler Atatürk anısına yarışıyor
YEREL HABERLER Fethiye'de tekneler Atatürk anısına yarışıyor
Çevre katliamıyla gece gündüz mücadele devam ediyor
YEREL HABERLER Çevre katliamıyla gece gündüz mücadele devam ediyor
Dünyadan 160 düğün planlayıcısı Bodrum’da Morales; “Bodrum, düğün turizminden parlayan yıldız olacak”
YEREL HABERLER Dünyadan 160 düğün planlayıcısı Bodrum’da Morales; ...
Başkan Oktay; “103 yıl önceki heyecanı yarınlara taşıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Oktay; “103 yıl önceki heyecanı yarınlara ...
Milas’ta arazi yangını
YEREL HABERLER Milas’ta arazi yangını
Köyceğiz'de hayırsever iş insanından okula müzik sınıfı
YEREL HABERLER Köyceğiz'de hayırsever iş insanından okula müzik ...
Bodrum'a sezonun 11'inci yolcu gemisi geldi/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Bodrum'a sezonun 11'inci yolcu gemisi geldi/ Ek ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.