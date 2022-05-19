Köyceğiz’de bayram coşkusu yaşandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlık ve Spor Bayramı kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köyceğiz’de bayram coşkusu yaşandı

İHA

Köyceğiz’de bayram coşkusu yaşandı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurt genelinde olduğu gibi Köyceğiz’de de çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

İlçede 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde eski Kaymakamlık binası önünde çelenk koyma programı düzenlendi. Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Kaleli ve öğrencilerin katıldığı programda Atatürk anıtına çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Akabinde eski Kaymakamlık önünden Köyceğiz Gençlik Merkezine kadar gençlik yürüyüşü yapıldı. Bayram alanı etkinlikleri Gençlik Merkezi önünde devam etti.

Program çerçevesinde kutlamalar saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi okundu. Gençlik ve SporHalk Eğitim Merkezi Teakwando çalışma grubunun gösterisi sergilendi. Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları ekibi gösteri sundu. Vals gösterisinin ardından Gençliğin Atatürk’e cevabı okundu. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Haftası etkinlikleri çerçevesinde dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinden sonra program sona erdi. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenine Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, protokol üyeleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bodrumspor final aşkına
YEREL HABERLER Bodrumspor final aşkına
Fethiyespor, final için başkent yolcusu
YEREL HABERLER Fethiyespor, final için başkent yolcusu
Marmaris’te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çelenk sunma töreni yapıldı
YEREL HABERLER Marmaris’te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor ...
Muğla'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Muğla'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcılığı'na yeni isim
YEREL HABERLER Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcılığı'na yeni isim
Milas’ta 20 milyonluk tarihi eser operasyonu
YEREL HABERLER Milas’ta 20 milyonluk tarihi eser operasyonu
İki kişilik komedi oyunu “Ruh Öküzüm” Marmaris’te sahne aldı
YEREL HABERLER İki kişilik komedi oyunu “Ruh Öküzüm” Marmaris’te ...
Köyceğiz’de Gençlik Haftası etkinlikleri
YEREL HABERLER Köyceğiz’de Gençlik Haftası etkinlikleri
Uçak: “Bir milletin geleceği, iyi yetiştirilmiş gençliğidir”
YEREL HABERLER Uçak: “Bir milletin geleceği, iyi yetiştirilmiş ...
Kleopatra’nın güzellik iksirinden krem MSKÜ’nün bilimsel araştırma projelerinden ‘Su Bazlı Sığla Kremi Üzerine Formülasyon Geliştirilmesi’ projesinde üretilen sığla kreminin eğitimi yöre halkı ve öğrencilere verildi
YEREL HABERLER Kleopatra’nın güzellik iksirinden krem MSKÜ’nün ...
Eş katili, 1,5 yıl sonra ağabeyinin kimliğiyle yakalandı
YEREL HABERLER Eş katili, 1,5 yıl sonra ağabeyinin kimliğiyle ...
Deniz yüzeyi ve dibi pırıl pırıl oldu
YEREL HABERLER Deniz yüzeyi ve dibi pırıl pırıl oldu
Marmaris’te 19 Mayıs kutlamaları başladı
YEREL HABERLER Marmaris’te 19 Mayıs kutlamaları başladı
İstismarcı katil zanlısı Bodrum’da yakalandı Ekipler, zanlıyı taksici kılığına girerek yakaladı
YEREL HABERLER İstismarcı katil zanlısı Bodrum’da yakalandı Ekipler, ...
Muğla’da bir ahır yangını daha
YEREL HABERLER Muğla’da bir ahır yangını daha
Muğla Milas’ta itfaiye ekipleri faciayı önledi Alevlerin oksijen tanklarına ulaşmaması için ekipler cansiperane mücadele etti
YEREL HABERLER Muğla Milas’ta itfaiye ekipleri faciayı ...
Araçlarında sıkışan sürücüleri itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Araçlarında sıkışan sürücüleri itfaiye ekipleri ...
Köyceğizli gençler, Kaymakam Maslak’la görüştü
YEREL HABERLER Köyceğizli gençler, Kaymakam Maslak’la görüştü
Muğla’da temel eğitimde 10 bin okul projesi hız kesmeden devam ediyor
YEREL HABERLER Muğla’da temel eğitimde 10 bin okul projesi hız ...
Köyceğiz’de Açık Hava Sineması nostaljisi yaşandı
YEREL HABERLER Köyceğiz’de Açık Hava Sineması nostaljisi yaşandı
23 Nisan'da mahalleyi bayraklarla donatmıştı, 19 Mayıs için de hazırlık yaptı
YEREL HABERLER 23 Nisan'da mahalleyi bayraklarla donatmıştı, 19 ...
Dev gemiye bakan bir daha baktı 2 bin 116 kamaralı dev gemide her imkan var
YEREL HABERLER Dev gemiye bakan bir daha baktı 2 bin 116 kamaralı ...
Başkan Gürün 19 Mayıs’ı Kutladı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için kutlama mesajı yayımladı.
YEREL HABERLER Başkan Gürün 19 Mayıs’ı Kutladı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. ...
Büyükşehir Karikatür yarışmasının başvuruları 26 Mayıs’a uzatıldı Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin uluslararası olarak bu yıl 3’üncüsünü düzenleyeceği ‘Yangın’ temalı karikatür yarışmasının başvuruları 26 Mayıs 2022 tarihine kadar uzatıldı.
YEREL HABERLER Büyükşehir Karikatür yarışmasının başvuruları 26 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.