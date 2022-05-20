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MSKÜ Bilge Fikirler Yarışması ödülleri verildi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından düzenlenen ve çok sayıda Üniversitenin katıldığı ‘Bilge Fikirler Yarışması’ ödülleri verildi.

İHA

MSKÜ Bilge Fikirler Yarışması ödülleri verildi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından düzenlenen ve çok sayıda Üniversitenin katıldığı ‘Bilge Fikirler Yarışması’ ödülleri verildi.

Yenilikçi, ArGe yönü güçlü, tasarım alanlarında uygulanabilir ve üretime yönelik yüksek katma değerli proje fikirlerine sahip üniversite öğrencilerini sanayi kuruluşları ile bir araya getirmeyi amaçlayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, ‘Bilge Fikirler Yarışması’ düzenledi.
Türkiye’den çok sayıda Üniversiteden katılımın olduğu yarışma, MSKÜ AKM 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonunda gerçekleştirildi. Yarışmaya katılan Üniversite ve öğrencileri projelerini tanıtırken, jüri tarafından puanlandırıldılar.
Bilge Fikirler yarışmasının açılışında konuşan Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, “Bilge fikirler yarışmasının çok katkısının olacağına inanıyorum. Burada bulunma sebebimiz Milli Eğitim camiası olarak gençlerimiz ile çocuklarımız ile proje odaklı çalışmanın ne denli önemli olduğunu ifade etmek istiyorum” dedi.
ARGE Üniversitesi olmak için çıktıkları yolda çok önemli bir yol aldıklarını belirten Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, “Göreve geldiğimiz günden itibaren bütün çabamız ülkemizin kalkınmasında gençlerimizin iş gücü piyasasında etkin ve öncü rol oynamak olmuştur. Öğrencilerimizin potansiyellerini kullanabilmesi, zorlukların üstesinden gelebilmesi için birçok atılım gerçekleştirdik. ARGE Üniversitesi olma hedefimize koşar adım ilerlediğimiz süreçte öğrencilerimizi kapsayan proje üretme kültürü ile her yıl bir önceki yılı geride bırakan başarılarımıza gün geçtikçe bir yenisini daha eklemeye devam ediyoruz. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini araştırma Üniversitesi yapma gayemiz, bu çağrılarımıza yön veren en önemli güç olmuştur. Bu sinerji daima paylaşarak üretmeyi ilke edinen, disiplinler arası çalışma kültürünü yaygınlaştıran bir yönetim sergilemektedir. Ülkemizi 2023,2053 ve 2071 hedeflerine üniversite olarak bilimsel çıktıları ile güçlü bir destek sağlamayı amaçlayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi güçlü Türkiye’nin inşasına öğrencilerinin desteği ile ilerlediğini burada bir kez daha altını çizmek istiyorum” dedi.
Yarışma için sunumlar 3 oturum halinde gerçekleştirildi ve projeler özgünlük ve yenilik, tasarım ve yöntem, sonuç ve öneriler, yaygın etki ve uygulanabilirlik kriterlerine göre değerlendirildi. Jürilerden puanlarının toplanması ve son değerlendirmenin ardından ilk üçe giren projeler açıklandı.
Bilge Fikirler Yarışması birinciliğini ‘Zeytin Bitkisinde Görülen Viral Hastalıkların Yapay Zeka Aracılığıyla Tespiti’ ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden Ahsen Yıldırım ve Uğur Kaya, İkinciliğini ‘Atma! Asitle, Egzama Dostu Yap’ projesi ile Manisa Celal Bayar Üniversitesinden Yağmur Kocaküllah ve
üçüncülüğü ise ‘Selülozik Etanol’ projesi ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden Mehmet Enes Süzek aldı.
Bilge Fikirler Yarışması birincisi 7 bin 500 TL ve bilgisayar ile ödüllendirildi. Yarışma ikincisine 5 bin TL ve tablet, üçüncüsüne ise 2 bin 500 TL ve tablet hediye edildi.
Bilge Fikirler yarışması sonunda ilk üç dereceyi elde eden Üniversite ve projelere ödülleri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek tarafından verildi.

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