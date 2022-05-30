Bodrumspor 1.Lige yükseldi

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TFF 2. Lig PlayOff Finali'nde Karacabey Belediyespor’u 30 mağlup ederek Spor Toto 1. Lig’e yükselen Bodrumspor, şampiyonluk kupasını coşkuyla kaldırdı.



TFF 2. Lig PlayOff Finalinde Bodrumspor ve Karacabey Belediyespor, İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Mücadeleden Erdem Çetinkaya, Samet Yalçın ve Cenk Şen’in golleriyle 30 galip ayrılan Bodrumspor, PlayOff şampiyonu olarak Spor Toto 1. Lig’e yükseldi. Maçın ardından saha ortasında kupa seremonisi düzenlendi. Seremonide Bodrumspor kaptanı Yekta Kurtuluş, kupayı havaya kaldırdı. Kupanın kaldırılmasıyla beraber yeşilbeyazlı taraftarlar, futbolcular ve teknik ekip büyük bir coşku yaşadı.

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