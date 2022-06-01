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Bodrum'da 11 düzensiz göçmen kurtarıldı

İHA

Bodrum'da 11 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen lastik bottaki 11 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu belirtilen yere gitti. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itildiği anlaşılan lastik bot içerisindeki 11 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne geri gönderildi.

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