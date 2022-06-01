Eski eşi ve iki çocuğunu rehin aldı (2)

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TUTUKLANDI

Bodrum'da, darbettiği eski eşi C.N. ile iki çocuğunu bıçak zoruyla evlerinde rehin alan Soner K., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Soner K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-06-01 18:33:31



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