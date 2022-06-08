Eski Bakan Tarhan Erdem hayatını kaybetti

KONDA Araştırma Şirketinin kurucusu, Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Eski CHP Genel Sekreteri Tarhan Erdem, Muğla'nın Bodrum ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Siyasetçi, araştırmacı, yazar Tarhan Erdem, Bodrum’da yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle tedavi gördüğü Acıbadem Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. CHP'den 16. dönem İstanbul Milletvekili olarak TBMM'de görev yapan, 1977 yılında kısa bir süre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevinde de bulunan, ayrıca 19992000 yıllarında CHP Genel Sekreterliği görevi yapan Tarhan Erdem’in cenazenin İstanbul’a nakledileceği ve İstanbul’da toprağa verileceği öğrenildi.



Tarhan Erdem kimdir?

1933 yılında Bartın, Kurucaşile'de doğdu. 1959 yılında İTÜ İnşaat Mühendisliği Fakültesi'nden mezun oldu. 19591995 yılları arasında Türkiye Şeker Fabrikaları, Milli Savunma Bakanlığı Altyapı Tesisleri gibi farklı kurum ve kuruluşlarda proje ve kontrol mühendisliği, genel müdürlük ve genel koordinatörlük gibi görevlerde bulunduktan sonra 1987 yılında KONDA Araştırma ve Danışmanlık şirketini kurdu. Farklı dönemlerde Milliyet ve Radikal gazetelerinde köse yazıları yazdı. Radikal gazetesinin yayımına son verilmesinin ardından köşe yazılarına T24 haber sitesinde devam etti.

1953 yılında CHP'ye kaydoldu. Belde yöneticiliğinden, partinin genel sekreterliğine kadar hemen hemen bütün kademelerde çalıştı. Öğrenci dernekleri ve meslek odalarında yönetim kurulu üyeliği ve Türk Devrim Ocakları'nın genel başkanlığını da yapmıştır. 1977 yılında İstanbul milletvekili seçildi. 1977 haziranında güvenoyu alamayan Ecevit hükümetinde sanayi ve teknoloji bakanıydı. ANAP İzmir eski milletvekili ve TBMM başkanlarından İsmet Kaya Erdem'in de kardeşi olan Tarhan Erdem evli ve 2 çocuk babasıydı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.