Cumhurbaşkanı Erdoğan yangın bölgesini havadan inceledi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Muğla’nın Marmaris ilçesindeki yangın bölgesini helikopterle havadan inceledi.



Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla’nın Marmaris ilçesinde orman yangınından etkilenen bölgede helikopterle incelemelerde bulundu” denildi.

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