Köyceğiz'de de orman yangını

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Süleyman İLTER/ ORTACA (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesi, kırsal Toparlar Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Ekipler söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Köyceğiz ilçesi Toparlar Mahallesi'nin Şelale mevkisinde, saat 13.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Dumanların yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen ekipler, havadan ve karadan söndürme çalışmalarına devam ediyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Ortaca Süleyman İLTER

2022-06-22 15:07:04



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