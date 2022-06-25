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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmaris'teki orman yangını, 5'inci günde kontrol altında (3)

DHA

Marmaris'teki orman yangını, 5'inci günde kontrol altında (3)


BAKAN SOYLU: DÜNYA STANDARTLARININ ÜZERİNDE HIZDA MÜDAHALE
Marmaris Kriz Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yangına zamanında müdahale edildiğini söyledi. Bakan Soylu, Türkiye'nin bir afet bölgesi olduğu belirterek, "Bu afetlerle sellerle depremlerle kışın çığ ve her mevsim heyelanlarla karşı karşıya kalacağız. Biz bunun için bu yılı 'Türkiye Afet Tatbikat Yılı' ilan ettik. Türkiye'de ilk kez 5 vilayette eş güdüm içinde bir tatbikat yapmıştık. Bu konuda 2022 yılının başından beri Türkiye'de yaşadıklarımıza ilave olarak 'afet' dediğimiz şey güncel ve sürekli tedbir gerektiren bir meseledir. Bu konuda adım attık. Bütün kurumlarımız bir araya getirdik. 'Türkiye Afet Müdahale Planı' içerisindeki 'Orman Yangınlarına Müdahale Planı'nı güncelledik" dedi.
Marmaris yangınının, zamanında müdahale edilmese çok riskli olduğunu kaydeden Soylu, "Yangına dünya standartlarının üzerinde hızda müdahale edilmiştir. 87 saattir buradayız. Bu bizim görevimiz. Farklı işlerimiz de var, bunları sürdürmek zorundayız" diye konuştu.
Jandarma Havacılık Daire Başkanı Tümgeneral Ali Doğan ise "Gece görüşle yangın söndürmek ve gece yangın söndürebilen helikopter kavramları ikisi çok farklı bir şey. Gece görüş gözlüğüyle Jandarma Havacılık Başkanlığı ve Silahlı Kuvvetler'imizdeki diğer kurumlar 1990 yılından bu tarafa özellikle Sikorsky helikopterleriyle faaliyet icra etmektedir. Bugün dünyada en çok gece görüş saatine sahip ve en tecrübeli birliklerden bir tanesi olarak şunu söylüyorum. Bugün en zorlu şartlarda en zorlu görevleri yapacak imkan ve kabiliyete sahibiz. Gece görüş gözlüğü sıfır görüş şartlarına göre yapılmıştır. Yani herhangi bir Ay, yıldız ya da yerden bir suni ışık olmadan pilotların uçabileceği bir şekilde yapılmıştır. Dolayısıyla bırakın yangını, yerden herhangi bir çakmak bir fener dahi gece görüş gözlüğü uçma kabiliyetine ters orantılıdır ve uçmanızı sağlayamaz. Gece görüş gözlüğüyle yangın söndürme kavramını ifade etmek istiyorum. Böyle bir kavram yok. Öyle bir şey olsaydı biz bunu bugün söndürebilecek durumdayız" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Cavit AKGÜN
2022-06-25 12:11:14

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