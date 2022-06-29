Akdeniz fokları için çalışma yapan derneğin çalınan botu bulundu

Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'da, Akdeniz fokları ve kum köpek balıkları başta olmak üzere birçok alanda çalışmalar yürüten Akdeniz Koruma Derneği'ne (AKD) ait olan ve bağlı bulunduğu iskeleden çalınan zodyak bot, Bodrum ilçesinde terk edilmiş olarak bulundu.
Muğla genelinde deniz koruma alanları, iklim değişikliği, Akdeniz foku, kum köpek balıkları, Marmaris semenderi, hayalet ağlar ve balıkçılık alanlarında çalışmalar yürüten AKD'ye ait zodyak bot, geçen pazartesi gece saatlerinde Marmaris ilçesinin Karacasöğüt Mahallesi'nde bağlı olduğu iskelede çalındı.
Dernek yetkililerinin şikayeti üzerine, harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, zodyak botu bugün saat 13.00 sırasında Bodrum ilçesinin Kargıcak Koyu'nda terk edilmiş halde buldu. Botun üzerinde yazılı olan Akdeniz Koruma 1 isminin silinmesi dikkati çekti.
(DHA)
FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2022-06-29 14:39:39
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