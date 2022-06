Başkan Oktay, Kılıçdaroğlu’na yangın raporu sundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret eden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, geçtiğimiz hafta yaşanan yangın sırasında belediyenin yaptığı çalışmaları anlatan bir rapor sundu. Oktay, “Hepimiz tek bir ağacın daha yanmaması için çalıştık. Hiçbirimizin gözüne uyku girmedi, ta ki yangın söndürülene kadar” ifadesini kullandı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu TBMM’deki makamında ziyaret etti. Ziyarette Oktay geçtiğimiz hafta yaşanan yangın sırasında belediyenin yaptığı çalışmaları anlatan bir rapor sundu. Marmaris’in geçen seneki acıları bir kez daha yaşadığını ifade eden Oktay, “Genel Başkanım, Marmaris’in her zor anında yanımızda olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Gerek siz gerekse milletvekillerimiz ve partimizin her kademesindeki değerli isimler bizi yalnız bırakmadı. Sesimizi duyurmamıza yardımcı oldu. Sizden ve partimizden aldığımız güç ve motivasyonla çalışmalarımızı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ve CHP Marmaris İlçe Başkanı Zekican Balcı’nın da hazır bulunduğu görüşmede 21 Haziran’da başlayan ve 24 Haziran Cuma günü kontrol altına alınabilen yangında Marmaris Belediyesi’nin 371 personel ve 48 araçla canla başla çalıştığını söyledi. Yangının duyulmasıyla kendisinin, birim amirlerinin ve belediye personelinin olay yerine intikal ettiğini ifade eden Oktay, “MAKE Arama Kurtarma Ekibi, Fen İşleri, Destek Hizmetleri, Temizlik, Zabıta ve Park Bahçeler ekiplerimiz alevlerin büyümemesi için gayret gösterdi. Söndürme ekiplerine su takviyesi, kesim desteği, araç tamir bakımı, alevlerin söndürülmesine destek gibi çalışmalarda bulunan ekiplerimiz tek bir ağacın daha yanmaması için 7/24 esasına göre çalıştı. Hiçbirimizin gözüne uyku girmedi, ta ki yangın söndürülene kadar” ifadesini kullandı. Oktay, gece görüşlü helikopterlerin kullanılmaması ve havadan müdahalenin yeterli olmaması nedeniyle yangının yayıldığını ve kısa sürede söndürülemediğini de dile getirdi.

Başkan Oktay, “Yangının çıktığı ilk anda önce ikram aracımız, alevlerin söndürülememesi üzerine kurduğumuz lojistik destek merkezimizle Marmaris'imizi korumak için mücadele eden kahramanlarımızın yanında olduk” diyerek, “24 saat esaslı olarak orman işçileri, itfaiye, jandarma, polis, arama kurtarma ekipleri, diğer illerden gelen söndürme ekipleri ve vatandaşların yiyecek, su, giysi, ilaç, maske gibi eksiklerini anında karşıladık. Görev alanından uzaklaşamayan personelin isteklerini de bulunduğu noktaya ulaştırdık. Ayrıca günün her saatinde huzurevi mutfağında pişirilen çorba ve makarna ikramında bulunduk. Onların güçlü olması için elimizden geleni yaptık” dedi. Başkan Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Marmaris halkının selamını ileterek kendisini Marmaris’e davet etti.

Marmaris Belediyesi’nin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Genel Başkan Kılıçdaroğlu ise “Yaşanan doğal felaketlerde gösterdiğiniz gayreti biliyorum. Marmaris’in yaşadığı bu şanssızlıkların artık sona ermesini dileyerek tüm vatandaşlarımıza selamlarımı iletiyorum. Cennet Marmaris her daim dünyanın en güzel yeri olacaktır, buna yürekten inanıyorum” dedi.

Başkan Oktay, görüşmede ayrıca 2021 Yangın Çalıştayı Sonuç Bildirgesi ile Selahattin Durmaz’ın araştırmalarından oluşan ve Marmaris Belediyesi Kültür Yayınları’ndan çıkan ‘Osmanlı Nüfus Defterlerinde Marmaris ve Rodos’ isimli kitabı da takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.